Водителю, разбившему семью на трассе Вологда – Новая Ладога, дали условный срок. Регистратор снял его выезд на встречку

Двое – 38-летний мужчина и его двухлетняя дочь – стали жертвами страшной аварии на автодороге Вологда – Новая Ладога, зафиксированной видеорегистратором одного из участников. Выжили мать и вторая девочка, 10-летняя.

Виновником ДТП признан 51-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail. Как сообщает 26 декабря издание Vologda-Poisk, Вологодский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с лишением права управления ТС на 3 года. Мужчина в суде полностью признал свою вину и ещё на этапе расследования уголовного дела частично погасил иски, предъявленные потерпевшими сторонами.

Само ДТП произошло 18 августа 2019 года на 37-м километре трассы Вологда – Новая Ладога в Вологодской области. «Ниссан» выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с «Шевроле Ланосом». «Шевроле» развернуло и боком понесло под встречный большегруз «Рено Магнум». От удара фура опрокинулась. Её регистратор записал ДТП.





Видео: YouTube/Городской портал Вологда-поиск

Погиб водитель «Шевроле» – глава семьи, а также его 2-летняя дочь. Его 34-летняя супруга и 10-летняя дочь попали в больницу. Травмы получил и 47-летний водитель фуры.



