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Общество
26.12.2019 13:06
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Пенсионная реформа, Путин и Сирия. Россияне рассказали «Левада-центру» о главном в 2019 году

Пенсионная реформа и её последствия, лесные пожары в Сибири и наводнение в Иркутске. Топ-3 главных российских событий 2019 года, по версии респондентов «Левада-центра», оказались связаны с проблемами и трагедиями. 

В главные итоги года повышение пенсионного возраста записал почти каждый второй россиянин – 44%, горящую Сибирь – каждый третий (38%), наводнение в Иркутской области – трое из десяти респондентов (30%), сообщает 26 декабря сайт независимой от государства социологической службы. 

Год назад в топ-3 главных событий из «негатива» попала только пенсионная реформа. Самыми значимыми тогда и для россиян, и для Владимира Путина также стали Крымский мост и мундиаль. 

Открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост, по которому одной из первых проехала корреспондент «Фонтанки», в важнейшие события 2019 года записали 29% россиян. Участие РФ в сирийской войне – важное событие для каждого четвёртого гражданина (24%). Гибель 14 подводников-гидронавтов на атомной подлодке в Баренцевом море россиянам важна точно так же, как отстранение России от международных соревнований из-за допинга. Эти события вспоминает каждый пятый житель России – 21%.


Замыкают десятку главных событий ещё три происшествия. Успешная посадка пассажирского самолёта на кукурузное поле в Подмосковье, взрывы газа в домах, аресты высокопоставленных чиновников и антикоррупционные расследования (18%, 17% и 17% соответственно).

Гибель людей в авиакатастрофах Sukhoi Superjet 100 в Москве и АН-24 в Бурятии интересует россиян чуть меньше событий из первой десятки, но всё же больше, чем пожар в соборе Парижской Богоматери. Отсутствие лекарств из-за импортозамещения, как и летние протесты в Москве, не забудет каждый восьмой житель РФ – 13% и 12% соответственно. Такие же результаты у мусорных протестов, в том числе в Шиесе, и прихода Владимира Зеленского к власти на Украине.

Каждый десятый отметил среди важнейшего в уходящем году убийства девочки в Саратове и аспирантки Ещенко в Петербурге. Обсуждение закона о домашнем насилии и дело сестёр Хачатурян назвали 8% респондентов. Принятие запретительных законов об иностранных агентах, фейковых новостях и суверенном Интернете впечатлило россиян точно так же, как дело журналиста Ивана Голунова, – 7%. 3% россиян считают, что важнейшим событием 2019 года стала пламенная речь экоактивистки Греты Тунберг.

Человеком года снова стал президент Владимир Путин. Его назвал каждый третий респондент – 31%. На втором месте оказался его украинский коллега Владимир Зеленский с результатом 7%. Замыкает тройку сильнейших глава МИД Сергей Лавров – 6%. Второй главный конкурент президента из числа представителей современной российской элиты, министр обороны Сергей Шойгу, уступил четвёртое место белорусскому лидеру. Александр Лукашенко стал человеком года для 5% россиян. У «героя Отечества» Шойгу (в соответствующем рейтинге ВЦИОМ действующий министр обороны обогнал Михаила Кутузова) те же 5%, но место всё же пятое.

levada.ru

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Из несистемных политиков среди главных людей 2019 года оказался только Алексей Навальный. Его отметило такое же количество россиян, как премьера Дмитрия Медведева, Владимира Жириновского и Сергея Собянина, – 2%. Из иностранных лидеров 3% россиян назвали «человеком года» президента США Дональда Трампа. Лидеров Франции и Германии вспомнил каждый сотый респондент. Показательно, что такой же результат показала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Справка:

АНО «Левада-центр» включена в список иностранных агентов Минюста.

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