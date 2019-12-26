Пассажирский коллапс отменяется, город снова наполнился общественным транспортом. Власти починили онлайн-карту

Карта Петербурга, на которой в режиме онлайн должны отображаться автобусы, троллейбусы и трамваи, заработала. Это значит, что автоматизированная система управления городским пассажирским транспортом (АСУ ГПТ) снова исправно работает.

АСУ ГПТ переживала сбои два дня. Это означает, что диспетчерам перевозчиков приходилось вручную регулировать движение автобусов на линии и держать связь с водителями. Еще одна важная задача АСУ ГПТ – учет данных о количестве рейсов, на основе которых впоследствии высчитывается размер субсидии для перевозчика.

В 2020 году эту систему должна была сменить более современная комплексная система управления общественным транспортом, однако на прошлой неделе Смольный расторг контракт с её разработчиком, считая, что из 450 млн, которые выделены на 4-й этап работ, закрыто менее 30 млн. Подрядчик — НТЦ «Измеритель» — с выводами приемочной комиссии не согласен.



