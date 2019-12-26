Setl Group возвел квартал бизнес-класса «Палацио» на Васильевском острове

Setl Group завершил строительство жилья в проекте бизнес-класса «Палацио» на Васильевском острове.

Setl Group

На пересечении Косой и 25-й линии В.О., в двух минутах ходьбы от строящейся станции метро «Горный институт» («Большой проспект»), появился среднеэтажный квартал. Он возведен в традиционной для Петербурга классической стилистике и украшен архитектурными элементами – арками и карнизами. Внутренние дворы созданы по принципу петербургских дворов-колодцев, но на современный лад – они широкие, красивые и благоустроенные.

Квартал «Палацио» – среднеэтажный проект в самом сердце города, где каждая улица и каждый дом обладают собственной историей. Покупателям предоставлена уникальная возможность поселиться в современном квартале, но при этом жить в историческом микрорайоне в центре Северной столицы. Setl Group возвел здесь дома, разделенные уютной прогулочной 200-метровой аллеей со скамейками для отдыха и фонарями. Аллея станет уголком тишины посреди шумного города, где можно прогуляться с друзьями, поиграть с детьми или почитать книгу.

Setl Group

Квартал «Палацио» разделен на приватные внутренние дворы, в которых установлены яркие детские площадки и благоустроены зоны отдыха. Все секции жилого комплекса имеют свой индивидуальный цвет: бежевый, оранжевый или зеленый, и оригинальные украшения. Цоколь облицован благородным графитовым керамогранитом, который гармонирует с цветной штукатуркой. По наружному фасаду домов, со стороны улиц, смонтировано безрамное остекление лоджий.

Первая очередь жилого комплекса была введена в эксплуатацию в конце прошлого года. А сейчас холдинг сдал вторую, последнюю, очередь. В жилом комплексе представлены различные планировки – от студий до четырехкомнатных, в том числе евро-варианты, просторные семейные квартиры с кухнями-гостиными и удобными зонами для хранения, а также уникальные квартиры с открытыми террасами.

Setl Group

В первой очереди «Палацио» готов современный подземный паркинг на 509 машин, а во второй – на 591. На первых этажах со стороны 25-й и Косой линий спроектированы коммерческие помещения, в которых впоследствии откроются объекты стрит-ритейла: кафе и магазины.

Жильцы первой очереди уже могут пользоваться благоустроенными игровыми площадками и зонами для отдыха. Во дворах последней очереди малышей также ждут 2 игровые площадки с детскими городками, песочницами, каруселью и качелями разных видов. Для отдыха жильцов созданы 4 площадки, на которых установлены парковые диваны и диваны-качели с навесами.

Setl Group

Во дворах Setl Group посадил различные деревья и кустарники. Среди них – остролистные клены породы «Пурпурный король», спирея, туя, снежноягодник, а площадки и функциональные зоны во дворах отделены друг от друга живой изгородью из сибирского красного боярышника и кизильника. Со временем деревья и кусты разрастутся и будут радовать жильцов пышными кронами и яркими листьями.

Квартал бизнес-класса «Палацио» возведен в престижном районе города с развитой транспортной инфраструктурой. В 15 минутах ходьбы от проекта располагаются станции метро «Василеостровская» и «Приморская», 2 минуты займет дорога до новой строящейся станции, вестибюль которой расположится на Большом пр. В.О. В шаговой доступности находится сад «Василеостровец». Всего за 10 минут пешком можно добраться до музея современного искусства «Эрарта» или за 20 минут – до нового популярного общественного пространства «Севкабель Порт» на Кожевенной линии. В соседнем с проектом «Палацио» здании находится продуктовый гипермаркет.

Setl Group

Эксклюзивным брокером проекта «Палацио» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»