Главе семейства Бовтов предъявили обвинение. Признался он частично

Глава затворнического семейства Андрей Бовт сменил статус с подозреваемого на обвиняемого. На очередном допросе следователи услышали признание, но только частичное и – очевидное.

Как сообщили «Фонтанке» в Следственном комитете по Ленинградской области 26 декабря, накануне Бовту предъявлено обвинение по статьям 131 УК «Изнасилование», 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», 222 УК «Незаконный оборот оружия» и 222.1 УК «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

«Бовт допрошен в качестве обвиняемого. Вину признал частично», – уточнили в СК. Он признал найденный в особняке арсенал, но отрицает сексуальное насилие над малолетней дочерью.

По версии следствия, петербуржец Андрей Бовт проявлял неотцовские чувства к девочке с 2012-го по 2019 год. Вместе с ней, ещё семью детьми и двоюродной сестрой в качестве супруги он вёл спартанский образ жизни в особняке в деревне Химози. Во время обыска силовики нашли в доме тренировочные площадки, залежи оружия и жилеты с аббревиатурой ФСБ. Сам Бовт заявлял о своей связи с ГРУ.

Гатчинский суд арестовал мужчину до 16 февраля 2020 года. Шестеро несовершеннолетних детей в семью не вернутся, их определят в госучреждение. «Фонтанка» проанализировала становление семейства и выяснила роль матери Бовта в затворничестве, которое длилось более двадцати лет.



