В Японии сделали самую дорогую настольную игру в истории. «Симулятор жизни» из золота и платины обойдется почти в полтора миллиона долларов

Японская ювелирная компания Tanaka Kikinzoku Kogyo представила настольную игру из драгоценных металлов стоимостью 150 млн иен (1,37 млн долларов). Как пишет 26 декабря издание The Sankei News, это самая дорогая в истории «игра – симулятор жизни».

На изготовление изделия ушло около 12,4 кг чистого золота и 4,5 кг платины. Оно выставлены в шоуруме компании на острове Кюсю. Все детали игры изготовлены вручную, на это ушло около 4 месяцев.

Toymaker Tomy and precious metal dealer Tanaka Kikinzoku have teamed up to make a solid gold version of The Game of Life board game.



