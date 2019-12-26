В Петербурге спустили на воду «Черную дыру» для НАТО – вторую из шести самых скрытных подлодок

Петербургские «Адмиралтейские верфи» спустили на воду вторую из шести подлодок для Тихоокеанского флота. Дизель-электрический корабль проекта 636.3 «Варшавянка» назвали «Волхов». За свою высокую скрытность на Западе и за океаном эти подводные лодки получили прозвище «Черная дыра».





Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению подобных кораблей, имеют автономность плавания в 45 суток, скорость — 18 узлов, предельную глубину погружения — 300 метров и рассчитаны на экипаж в 52 человека. Они оснащаются новейшими комплексами ракетно-торпедного вооружения — крылатыми ракетами «Калибр» и самой современной отечественной радиоэлектроникой и гидроакустикой.

Напомним, что по контракту, подписанному с Минобороны в 2016 году, «Адмиралы» должны построить шесть подводных лодок для флота до конца 2022 года. Ранее серия из шести таких подлодок была построена для Черноморского флота. Рассматривается вопрос о заказе таких субмарин для Балтийского флота.