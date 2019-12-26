В ГК «ПСК» рассказали, что ждёт строительную отрасль в 2020 году

Эксперты ГК «ПСК» рассказали, по какому сценарию будет развиваться рынок в новом году.

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Баланс спроса и предложения

Лейтмотивом 2020 года станет сбалансированное состояние рынка, зафиксированное в конце этого года. Переход на проектное финансирование будет плавным за счёт подушки безопасности в виде объектов, достраиваемых по старой схеме. Параллельно девелоперы продолжат получать проектное финансирование для новых ЖК.

— Застройщики запаслись разрешениями на строительство, поэтому вывод новых объектов не сократится. Например, в планах ГК «ПСК» начать возведение сразу трёх проектов в сегментах комфорт- и бизнес-класса, а также апартаментов, — говорит руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Динамику поддержат проекты, которые только готовятся к вводу в эксплуатацию. Среди них ЖК бизнес-класса Nobelius в исторической части Выборгского района, строительство которого завершится в конце следующего года.

Стоимость квадратного метра в новых проектах вырастет из-за перехода на проектное финансирование. Сильнее всего это ощутят покупатели комфорт-класса, где средневзвешенная цена предложения вырастет заметней, чем в бизнес- и премиум-сегментах. Впрочем, итоговое удорожание по итогам года останется на уровне 2019-го – в пределах 10%.

Сотрудничество с банками

Система проектного финансирования создала интересную ситуацию симбиоза банков и застройщиков. Обе стороны ищут возможности для взаимовыгодного сотрудничества, что приведёт к расширению инструментария работы с девелоперами. Последние с нетерпением ждут массового внедрения бридж-кредитования на покупку земельных участков. Раньше на эти цели направляли деньги из оборотных средств, но в новой системе сформировать пул свободных накоплений под запуск нового проекта затруднительно даже опытным девелоперам.

Ипотека останется драйвером спроса и при оптимистичном сценарии к концу 2020 года средневзвешенная ставка может составить 8,5%. Кроме того, станет больше эксклюзивных ипотечных программ для конкретных ЖК.

Развитие комфорта и эстетики

С 2020 года вектором для девелоперов станет переход к качественным показателям. Акцент на это делает Минстрой в финальной редакции Стратегии по развитию отрасли до 2030: это касается и отказа от демпинга в пользу компетентности подрядной организации, и перехода от строительства квадратных метров к созданию комфортной жилой среды.

— Ожидать, что рынок одномоментно перестроится, было бы наивно. Сегодняшние реалии таковы, что строительство школ и больниц не поспевает за массовой застройкой, в результате снижается комфорт проживания. И здесь встаёт вопрос: как девелоперам балансировать между выполнением целевых показателей по вводу жилья и созданием удобного для жизни города? — задётся вопросом Сергей Мохнарь. — На мой взгляд, в такой ситуации необходимо «остыть» и заняться градостроительной политикой: зонированием, этажностью, плотностью застройки.

Качество дома определяет и его эстетика. ГК «ПСК» как девелопер, который строит в центре Петербурга, предусмотрел в своей стратегии развитие архитектурной составляющей проектов. Контекстная архитектура — единственно возможный вариант развития традиций исторической застройки, и вместе с тем она формирует современный образ города.





Один из последних примеров такой архитектуры – ЖК «Новый Невский» на Тележной улице, всего в нескольких десятках шагов от Невского проспекта. Проект разработан мастерской «Евгений Герасимов и парнтёры», чьи авторы понимают, как адаптировать традиционные символы петербургской архитектуры в современный контекст.

Как и другие проекты ГК «ПСК», «Новый Невский» вдохновлён атмосферой локации. Подробный макет каждого из ЖК представлен в центральном офисе ПСК по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А. О локациях домов, их квартирографии и архитектуре расскажут менеджеры по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/