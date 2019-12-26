Недвижимость в Финляндии стало купить сложнее. Потребуется разрешение Минобороны
С 1 января в Финляндии вступает в силу пакет законов, который регулирует покупку земли гражданами стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ.
Это означает, что россияне для приобретения участка должны будут получить специальное разрешение от Минобороны Финляндии. На практике отказать могут в том случае, если сделка касается недвижимости вблизи стратегических объектов (авиабаз, радиолокационных станций и т. п.).
Оборонное ведомство будет обращать внимание на то, с какой целью иностранец намерен использовать недвижимость.
Подробнее читайте в материале «Русская дача в Суоми как угроза безопасности. Что будет требовать минобороны Финляндии у покупателей земли из России».
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