Forbes подсчитал миллиарды самых успешных олигархов 2019 года. Лидером стал бизнесмен, который уберег состояние от жены

Русскоязычный Forbes выбрал самых удачливых миллиардеров из числа наших соотечественников, сумевших увеличить состояние в уходящем году. Впятером они заработали 27 миллиардов долларов.

Замыкает рейтинг наиболее разбогатевших олигархов, опубликованный 26 декабря, Алексей Мордашов. Основной хозяин «Северстали» за 12 месяцев прирастил своё состояние на $3,8 млрд, увеличив капитал до $20,2 млрд. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», завершает год с прибылью $4,1 млрд и состоянием $22,7 млрд.

Открывает тройку лидеров президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на $5,3 млрд, до $23,8 млрд. Второе место по приросту капитала занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, возглавляющий топ-200 богатейших россиян. С состоянием в $27 млрд (+$5,9 млрд за год) он остался на вершине и метит в рекордсмены. Пока абсолютный рекорд в 2008 году установил Олег Дерипаска с капиталом в $28,6 млрд.

Самым успешным Forbes признал Владимира Потанина. Управляющий компанией «Интеррос» и генеральный директор ГМК «Норильский никель» за год заработал $8 млрд – это более чем треть от его состояния. Как оценил журнал, если бы бывшая жена Потанина отсудила у него $6 млрд, то всё равно не загнала бы бизнесмена в минус. Выиграть суд ей не удалось.



