«К матери с двумя детьми пришли следователи в сопровождении СОБРа». У автора статей «Новой газеты» о вооруженных формированиях в Донбассе прошли обыски

«Новая газета» сообщила, что Следственный комитет Краснодарского края провел обыски у специального корреспондента издания. Адвокат Юлии Мартовалиевой не знает, где она сейчас находится.

«Мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении», – сообщается 26 декабря в заявлении газеты.

В редакции предположили, что обыск СК по Краснодарскому краю связан с материалами о «действиях незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска» и фактах контрабанды.

В социальной сети «ВКонтакте» «Новая газета» уточнила, что адвокат Мартовалиевой не может связаться с ней и не знает, куда ему ехать для участия в допросе.



