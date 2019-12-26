Два суда Петербурга эвакуированы второй раз за утро. После первой проверки не прошло и часа

Петродворцовый и Петроградский суды Петербурга эвакуированы во второй раз за утро 26 декабря. После первой проверки они не успели поработать и часа.

Как сообщила в 11.04 объединенная пресс-служба судов города, Петродворцовый районный суд опять эвакуируется, при этом о возвращении к работе после первой проверки стало известно в 10.26.

«В письме (на три листа) список школ и лицеев», – отметили в пресс-службе.

Также во второй раз за день попросили всех из здания Петроградского суда.





Кроме того, в данный момент проверяют здания Приморского, Красногвардейского судов, а Октябрьский и Сестрорецкий вернулись к работе.

«Видимо, вчера минеры активно придумывали тексты. Все разные!» – добавили в пресс-службе судов.

Напомним, что вчера волны заминирований не было.