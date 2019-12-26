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Город
26.12.2019 11:24
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ТГК-1 под Новый год рассмотрит снижение своей доли в «Теплосети Санкт-Петербурга». Причина – новые 3 млрд рублей от города

Совет директоров ТГК-1 31 декабря проведет заседание, на котором, среди прочего, рассмотрит вопрос об изменении доли участия в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Смольный продолжает наращивать свой пакет.

Информация о проведении совета директоров опубликована 26 декабря на портале раскрытия корпоративной информации. По данным «Фонтанки», речь идет о том, чтобы одобрить предельный уровень снижения доли ТГК-1 в «Теплосети»; будет обсуждаться порог в 65%.

Год назад совет директоров ТГК-1 одобрил возможность снижения до 66,7%. Это было связано с тем, что город впервые решил финансово поучаствовать в программе реконструкции «Теплосети», выделив в 2019 году 1,5 млрд рублей. На тот момент компания на 74,99% принадлежала ТГК-1, на 25,003% – городу через ГУП «ТЭК»; после бюджетных вливаний соотношение сменилось на 71,65 и 28,4% соответственно.

Новое рассмотрение возможного снижения доли ТГК-1 связано с планами Смольного: всего в 2020 – 2023 годах он намерен выделить 14,5 млрд рублей на реконструкцию сетей компании. 3 млрд перечислят уже в 2020 году, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. Это, по мнению чиновников, позволит получить контроль над «Теплосетью», а реализация мероприятий снизит повреждаемость сетей на 5% – с 2,14 дефекта на1  км до 1,9%.


Справка:

Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году город Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги (сейчас он возглавляет «Газпром теплоэнерго»). Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за 1 рубль. Когда начал обсуждаться вариант обмена труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», Макаров заявил, что это стало бы «аферой века».

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Основные акционеры - ПАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб».

ПАО «ТГК-1» объединяет 53 электростанции установленной мощностью 6,95 ГВт в Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры - ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и финская Fortum Power and Heat Oy (29,45%).

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