ТГК-1 под Новый год рассмотрит снижение своей доли в «Теплосети Санкт-Петербурга». Причина – новые 3 млрд рублей от города

Совет директоров ТГК-1 31 декабря проведет заседание, на котором, среди прочего, рассмотрит вопрос об изменении доли участия в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Смольный продолжает наращивать свой пакет.

Информация о проведении совета директоров опубликована 26 декабря на портале раскрытия корпоративной информации. По данным «Фонтанки», речь идет о том, чтобы одобрить предельный уровень снижения доли ТГК-1 в «Теплосети»; будет обсуждаться порог в 65%.

Год назад совет директоров ТГК-1 одобрил возможность снижения до 66,7%. Это было связано с тем, что город впервые решил финансово поучаствовать в программе реконструкции «Теплосети», выделив в 2019 году 1,5 млрд рублей. На тот момент компания на 74,99% принадлежала ТГК-1, на 25,003% – городу через ГУП «ТЭК»; после бюджетных вливаний соотношение сменилось на 71,65 и 28,4% соответственно.

Новое рассмотрение возможного снижения доли ТГК-1 связано с планами Смольного: всего в 2020 – 2023 годах он намерен выделить 14,5 млрд рублей на реконструкцию сетей компании. 3 млрд перечислят уже в 2020 году, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. Это, по мнению чиновников, позволит получить контроль над «Теплосетью», а реализация мероприятий снизит повреждаемость сетей на 5% – с 2,14 дефекта на1 км до 1,9%.



