Перевёртыш и несколько припаркованных машин – массовое ДТП на Бассейной стало полосой препятствий

Массовое ДТП утром 26 декабря затруднило движение по Бассейной улице, 87, в Московском районе Санкт-Петербурга.

Одна легковая машина опрокинулась на крышу, одну развернуло поперёк проезжей части, и задеты оказались пять припаркованных автомобилей, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». О пострадавших не сообщается.





При том что движение в Петербурге сегодня утром более свободное, чем обычно, массовых ДТП как минимум два – на Бассейной и в юго-западной части КАД, куда прилетал вертолёт.



