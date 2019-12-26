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26.12.2019 10:59
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ГК «ПСК»: решения, повышающие энергоэффективность здания, всегда находят применение

Экологичное строительство снижает затраты на проживание в доме, а значит будет востребовано.

ГК «ПСК»: решения, повышающие энергоэффективность здания, всегда находят применение

ПСК

В декабре в Санкт-Петербургском Доме архитектора прошла конференция «Современная архитектура. Зелёное строительство – основной тренд будущего», организованная Санкт-Петербургским Союзом архитекторов и Ассоциацией архитекторов «АРХСОЮЗ КАПИТЕЛЬ». 

Чиновники, архитекторы и экологи Северной столицы видят «зелёное» градостроительное направление по-разному, но сходятся в одном: экологичные и энергоэффективные проекты, которые создают комфортные условия для жизни и при этом минимально влияют на окружающую среду, необходимы городу и горожанам.

Основные критерии, позволяющие назвать здание «зелёным», известны. Это сниженное энергопотребление проекта, контроль климата внутри, подбор строительных материалов и технологий, озеленение территории, минимизация препятствий для естественного освещения.

Однако «зелёное» здание должно быть ещё и экономически целесообразным: слишком дорогой проект противоречит принципам устойчивого развития в строительстве. В число атрибутов такого проекта входят продуманная концепция энергоэффективности, высокое качество внутренней среды, использование естественного освещения, возобновляемой энергии и ливневых вод для экономии воды, «зелёные» стройматериалы, а также «умный» выбор местоположения проекта и возможность использования альтернативного транспорта.

Зелёные технологии в жилом строительстве не только показывают социальную ответственность застройщика, но и позволяют покупателям существенно сэкономить на электроэнергии и отоплении. Это достигается с помощью использования материалов, сберегающих тепло, датчиков движения, светодиодного освещения, а также системы управления домом, позволяющих изменить температуру внутри помещений в зависимости от температуры снаружи. Таким образом, жителям экологичных и энергоэффективных домов, таких как ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК», не придётся переплачивать за тепло- и энергоснабжение.

— Строительная отрасль, как одна из самых консервативных, во главу угла ставит надежность. И это, безусловно, единственно верная стратегия, когда речь идет о жилом доме, — говорит генеральный директор ПСК Юрий Колотвин. — Поэтому инновации в жилом строительстве всегда эволюционны. Вторая составляющая — экономика проектов. Например, дом можно утеплять вплоть до превращения его в «термос». Но стоимость таких решений будет неоправданно высока. У конструкторов стоит задача поиска баланса, оптимального сочетания затрат и полученного результата. В современном жилом строительстве, в частности, в «Новом Невском» внимание уделено известным точкам основных теплопотерь: вентиляции, окнам и дверям, конструкциям наружных стен, кровле, теплоизоляции труб.

По словам Юрия Колотвина, при всей консервативности строительной отрасли, любые экономически обоснованные решения, позволяющие повысить энергоэффективность здания, быстро находят применение. Так, в ЖК «Новый Невский» затраты на отопление снижаются с помощью пункта управления, позволяющего изменять температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. В каждой квартире предусмотрена собственная регуляция и будут установлены радиаторы с одним из наиболее высоких коэффициентов теплоотдачи. Общедомовые затраты на электроэнергию также снижены благодаря установке светодиодного освещения, датчиков движения и лифтов с пониженным энергопотреблением.

Отдельное внимание уделено окнам. Большая площадь остекления и окна «в пол» в видовых квартирах в «Новом Невском» — это тоже экология. Экология света и уюта. В квартирах не будет пластиковых рам, вместо них —  дерево-алюминиевые оконные профили из природных материалов. 

В 2019 году ЖК «Новый Невский» был номинирован на премию «Признание и влияние», организованную изданием «Фонтанка», в номинации «Лучший жилой комплекс — экологичность».

С этими и другими энергоэффективными решениями ЖК «Новый Невский» можно ознакомиться в офисе продаж. Телефон» (812) 429-82-03.

Справка о компании "ПСК"


ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

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