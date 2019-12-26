Пеппа делает деньги. Владелец прав на свинку из мультика отсудил у российской компании 33 миллиона

Британская компания Entertainment One UK выиграла суд о взыскании 33 миллионов рублей с российского производителя игрушек «Симбат» за изображение персонажа, похожего на свинку Пеппу, без специальной лицензии. Героиню одноимённого мультика рисовали на детских конструкторах.

Как 26 декабря отмечает «Коммерсантъ», такие серьёзные санкции впервые применяются в отношении крупной оптовой компании. В «Симбате» не согласны с решением Арбитражного суда Москвы: ответчик до последнего настаивал, что на продукции изображена не Пеппа, а другая, просто очень похожая на неё свинка. Чтобы решить вопрос, персонажей сравнивали эксперты и проводили специальный опрос. Они сделали вывод, что на игрушках всё-таки нарисована настоящая Пеппа.

Мультфильм «Свинка Пеппа» о героине, её друзьях и семье выходит в Великобритании с 2004 года. Он переведён на несколько десятков языков. Сериал с сериями по пять минут популярен среди детей младшего возраста.

Это не первый случай разбирательства из-за нарушения прав на товарный знак. Сеть продовольственных гипермаркетов из Орла обязана выплатить 20 тысяч долларов Entertainment One UK Ltd за использование той же свинки. В августе 2019 года производитель игрушек Hasbro купил производителя оригинального мультсериала за четыре миллиарда долларов.



