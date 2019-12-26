Посмотрите, как встречала Рождество королевская семья: Елизавета II вспомнила про Вторую мировую, юных наследников вывели в свет

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Празднование Рождества и Нового года в королевской семье Великобритании всегда подчинено традициям, однако в этом году произошли некоторые изменения.

На Рождество в Британии королева Елизавета II обращается к народу. Эту речь она всегда пишет сама. В этот раз она напомнила, что в 2019-м отмечается 75-летие высадки союзников в Нормандии. «Мы будем чтить свободу и демократию, однажды завоеванную для нас такой огромной ценой», – заявила королева. Также она призвала совершать маленькие шаги, чтобы делать мир лучше.

Королевская семья провела традиционную рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, где расположена одна из резиденций британских монархов.





Особенностью этого года стало то, что принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые взяли с собой детей – Шарлотту и Джорджа. Кроме того, муж королевы принц Филипп успел выйти из госпиталя, но решил не присутствовать на публичном мероприятии.

Также королевская семья приготовила праздничный пудинг, к чему привлекли и принца Джорджа, которому помогали отец, принц Уильям, и дед, принц Чарльз.