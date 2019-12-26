Десятый лот ЖК NEWПИТЕР введен в эксплуатацию

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ООО «СТ-Новоселье», входящее в объединение «Строительный трест», получило разрешение на ввод в эксплуатацию десятого лота в жилом квартале NEWПИТЕР, строящегося в городском поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Дому присвоен адрес: гп. Новоселье, Невская ул., д. 10/5.

Десятый лот – это 9-этажный кирпичный дом, рассчитанный на 183 квартиры. Квартирография представлена одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 39,1 до 116,7 кв. м. Студии в доме отсутствуют. Общая площадь квартир составляет 11 тыс. кв. м. Площадь встроенных коммерческих помещений на первом этаже – 744 кв. м. Проектом предусмотрен закрытый и свободный от автомобилей двор, комплексное озеленение, игровые, спортивные и рекреационные площадки. Для удобства жильцов в парадных запроектированы колясочные.

Жилой квартал NEWПИТЕР – проект компании «Строительный трест», который строится в гп. Новоселье Ленинградской области, на границе с Санкт-Петербургом. В новом микрорайоне будет построено 43 дома комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, 2 школы, одна из которых начнет работу в сентябре следующего года, 6 детских садов, один из которых уже функционирует, спорткомплекс с бассейном, торгово-офисный центр, паркинги. В рамках концепции благоустройства в квартале создан Бульвар белых ночей со спортивными площадками, общественными рекреациями и малыми архитектурными формами.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Стоит отметить, что жилой квартал NEWПИТЕР – неоднократный победитель федеральных и региональных премий и конкурсов: Urban Awards, КАИССА, Доверие потребителя, ЛенОблСоюзСтрой и других. Только в июне этого года квартал NEWПИТЕР стал победителем премии Urban Awards сразу в двух номинациях – «Лучший проект комплексного развития территорий (КОТ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Ленинградской области», в сентябре вошел в каталог «100 лучших жилых комплексов России», составленном организаторами федеральной премии Urban Awards, а в декабре был признан «Лучшим строящимся жилым комплексом класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» по версии независимого конкурса «Доверие потребителя».

В настоящее время в жилом квартале NEWПИТЕР продолжается строительство 8 и 9 лотов.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/