КАД на юго-западе перекрыли из-за прибытия вертолёта. Очевидцы сообщают о массовом ДТП с военными

Плотная пробка образовалась утром 26 декабря в юго-западной части КАД из-за ДТП. Столкнулись несколько машин, пользователи «Яндекс.Навигатора» называют даже цифру 12, а также сообщают о прибытии вертолёта и военной автоинспекции.

ДТП произошло на внутреннем кольце в районе дороги на Горбунки, перед Ропшинским шоссе. «Сперва в левом отбойнике воткнут «ГАЗон» с военными, а метров через 400 в тот же отбойник воткнут грузовой фургон, и машин шесть стоят в кучке. Прилетел вертолёт. Движение перекрыто», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В 10:30 «Яндекс» зафиксировал «необычно сложную пробку» от Красносельского шоссе до Чёрной реки на внутреннем кольце. «В пробке длиной 4,7 км можно потерять 37 минут, что на 33 минуты больше обычного», – предупреждает сервис.



