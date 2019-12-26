Ночной дебош в квартире на Энергетиков навел полицию на наркотики в особо крупном размере

Скандал в квартире на востоке Петербурга выдал полицейским предполагаемого наркоторговца. Патрульно-постовая служба ехала на «бытовуху», а напала на незаконный оборот в особо крупном размере.

По данным «Фонтанки», полицию в квартиру на проспекте Энергетиков, 31, корпус 2, вызвали около четырех утра 24 декабря. Соседи не могли уснуть от криков в одной из квартир. На место приехала отдельная рота патрульно-постовой службы Красногвардейского УМВД и задержала 38-летнего гражданина Таджикистана, имеющего вид на жительство до 2023 года. При осмотре в съемной квартире нашли почти килограмм психотропного вещества, что признается особо крупном размером.

Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан на двое суток.



