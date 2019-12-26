Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 61.91р
69.38р
21:34 03.01.2020
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
03.01.2020 18:00
Печать

Праздничный январь в Пушкинском районе

Жителей Пушкина и прилегающих к городу Царскосельских холмов в первом месяце года ждёт насыщенная культурная программа. Концерты и спектакли, лекции и экскурсии – каждый царскосёл от мала до велика найдёт для себя интересный досуг.

Праздничный январь в Пушкинском районе

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Музеи-заповедники

В музее-заповеднике «Павловск» открылась выставка «Античные коллекции императрицы Марии Федоровны. К 260-летию со дня рождения» (6+). Супруга императора Павла, хозяйка Павловская Мария Фёдоровна обладала уникальной коллекцией античных древностей, в которую входили не только мраморные статуи и бюсты, но и предметы быта.

С 29 декабря по 9 января в музее-заповеднике «Павловск» проходит Арт-фестиваль «Зимний сказочный сад». Это завершающее событие цикла «Павловские сезоны – Времена года». Перед гостями парка словно оживут волшебные грезы, которые видят уснувшие до весны деревья. Сияющие декорации «Зимнего сказочного сада» будут радовать публику до конца зимних каникул (0+).

В декабре 2019 года в музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «При свете восковых свечей». Экспозиция, посвященная художнику Михаилу Кирсанову, разместилась в музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате. В 1915-м живописец писал портреты Георгиевских кавалеров, до наших дней дошли 14 изображений. На торжественное открытие выставки в Ратной палате приезжали внучка художника. На выставке впервые представлены работы художника «Царицыно место при свете восковых свечей», «Вид от алтаря на входную дверь», «Богослужение в Феодоровском соборе в присутствии Николая II» (6+).

В Белой башне, расположенной в Александровском парке, состоятся Рождественские посиделки.

5 января в 11.00 и 14.00 самые маленькие посетители увидят игровой музыкальный спектакль «В гостях у Снегурочки» (0+).

8 января в 11.00 и 14.00 актриса Екатерина Тихонова в моноспектакле «Семь рождественских желаний» расскажет о традициях празднования Рождества (6+).

Музеи

Интерактивную программу для малышей с двух лет вместе с родителями подготовил музей-театр «Сказки Пушкина».

11 января 2020 года в 11.00 состоится представление «Перышко петушка золотого». Сказочница Машенька вместе с ребятами-гостями театра отправиться в волшебный край Лукоморье на поиски Золотого Петушка. На пути их ждут новые друзья и приключения. Живое пение дополнит общую картину сказочной истории.

12 января  в 11.00 состоится премьера интерактивной программы «Колобок – румяный бок». Пословицы и поговорки, загадки, песенки-потешки помогают нашим малышам знакомиться с народным творчеством и открывать свои таланты.


18 января 2020 в 10.00 – показ спектакля «Кто сказал Мяу».

19 января 2020 в 11.00 – любимая малышами сказка «Три поросенка». Это поучительная история о трех веселых братцах Хилли, Билли и Вилли по мотивам известной английской сказки.

25 января 2020 в 10.00 – музей-театр «Сказки Пушкина» представит интерактивную программу «Кошкин дом» (0+).

Историко-литературный музей города Пушкина приглашает на выставку, посвященную почтовым открыткам по рисункам Елизаветы Меркурьевны Бём. Одна из первых русских женщин-художников работала в самых разных техниках изобразительного искусства – силуэте, акварели, стекле. Но наиболее известными стали художественные открытки, отпечатанные на основе ее рисунков в русском стиле. Героями её небольших композиций становились дети в простых деревенских одеждах или в парчовых боярских кафтанах и сарафанах, окружённые старинной утварью (6+).

Дом Молодежи

4 января в 18.00 в Доме молодёжи «Царскосельский» состоится премьера спектакля «Когда ангелы шутят». Он расскажет историю, случившеюся в Рождество (12+).

На «Новогодний парад сказок» ждут гостей 5 января в 12.00 (6+).

Юбилей легендарного «Шоу под дождем» Санкт-Петербургского театра танца «Искушение» отпразднуют 5 января в 19.00 (12+).

Новогодний мюзикл-детектив «Следствие ведёт Снеговик» начнётся 7 января в 12.00. В лавке-мастерской Деда Мороза трудятся Снеговик и Лиса: они готовят подарки к Новому году. А ещё они выполняют ответственное задание – берегут Волшебные часы, без которых Новый год никогда не наступит и желания ни у кого не смогут исполниться. Недоглядели сказочные герои и Волшебные часы пропали. Помощники Деда Мороза найдут вещественные доказательства и разоблачат преступника (0+).

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Любителей джаза квартет Аллы Туровской ждёт на концерт цикла TepperJazz 15 января в 19.00 (6+).

Эстрадное представление «Школа волшебников» для тех, кто верит в чудеса, начнётся в 12.00 19 января. Каждый гость праздника сможет обучиться мастерству иллюзий и на один день стать настоящим волшебником. Магия, и комические трюки, дом привидений, летающие шляпы, превращения и перевоплощения, управление светом и тьмой и много другое в веселом и познавательном спектакле! (0+).

Дом культуры

Новогодний Бал-Маскарад зажжёт свои огни 5 января в 15.00 в Доме культуры (6+).

Поэзия Петербургского Рождества – в Рождественской программе с эстрадным оркестром "Перезвоны" – 10 января в 19.00 (0+).

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Библиотеки

10 января в библиотеке на Красноселке откроется книжная выставка-ретроспектива "Русский характер", на которой будет представлена литература о блокаде (6+).

14 января в 12.00 в Центральной районной библиотеке им. Мамина-Сибиряка киноклуб приглашает на просмотр документального фильма о дипломате и создателе бессмертной пьесы «Горе от ума», откуда пошло множество крылатых выражений, Александре Грибоедове (6+).

16 января в 10.00 Центральная районная библиотека проводит игровую программу «Сказки из сундучка домовёнка Кузи». Состоится игра с русскими традициям по сказке Т.Александровой, просмотр мультфильма (6+).

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      www.shutterstock.com
      31.12.2019 18:00

      Новогодняя открытка с Царскосельских холмов

      С Новым годом и Рождеством петербуржцев поздравляет застройщик «Терминал-Ресурс».
      ГК «Эталон»
      30.12.2019 17:37

      С Новым Годом и Рождеством петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

      Группа «Эталон»а поздравляет петербуржцев с праздниками!
      ГК «Ленстройтрест»
      30.12.2019 15:24

      Детский сад в голландском квартале «Янила» введен в эксплуатацию

      Дошкольное учреждение на 105 воспитанников, построенное ГК «Ленстройтрест» в голландском квартале «Янила», получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
      unsplash.com
      30.12.2019 14:02

      ПСК: выбор человека года – это выбор в пользу архитектуры Петербурга

      Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев стал человеком года по версии издания «Деловой Петербург». Как считает руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, смысл такого выбора шире, чем просто акцент на личности – это фокус на архитектурной составляющей Петербурга.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      30.12.2019 13:17

      Сдана в эксплуатацию самая высокая новостройка Петербурга

      Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Петр Великий», в состав которого входит 32-этажный дом высотой 118 метров. Передача ключей от квартир состоится в первом полугодии 2020 года.
      Группа «Эталон»
      30.12.2019 12:36

      Рыжий Кот Группы «Эталон» поздравил детей с наступающим Новым годом

      В преддверии Нового года талисман Группы «Эталон» посетил центр содействия семейному воспитанию № 2 и поздравил воспитанников с наступающим 2020 годом.
      АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
      30.12.2019 12:14

      ЮИТ приобрел земельный участок рядом с историческим центром Казани

      Финский концерн ЮИТ в Казани зарегистрировал право собственности на земельный участок, находящийся рядом с историческим центром города, на пересечении улиц Павлюхина и Шаляпина, напротив Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
      30.12.2019 12:05

      «Алмаз – Антей» ввел в Москве новую систему организации воздушного движения

      В конце декабря 2019 года в штатную эксплуатацию введена автоматизированная система планирования использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения. Система разработана концерном «Алмаз – Антей»
      ООО "Лидер Групп"
      30.12.2019 10:59

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК LENINGRAD

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса LENINGRAD, расположенного на проспекте Тореза, 118.
      Фото предоставлено пресс-службой X-Clinic
      27.12.2019 18:00

      X-Clinic приглашает начать Новый год с заботы о своем здоровье

      Клиника адаптационной медицины X-Clinic представляет «Новогоднюю» программу, которая задаст настрой на весь год и станет достойной альтернативой застолью, растянутому на все каникулы.
      фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
      27.12.2019 17:27

      Федор Туркин награжден медалью «За заслуги перед Отечеством»

      Председатель совета директоров холдинга РСТИ (Росстройинвест) Федор Туркин получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.
      ГК «Полис Групп»
      27.12.2019 17:06

      В ГК «Полис Групп» 13 тыс. действующих дольщиков

      Количество действующих дольщиков ГК «Полис Групп» превысило 13 000 человек. Об этом сообщил председатель совета директоров группы Дмитрий Смирнов. По его словам, 8 тыс. участников долевого строительства насчитывается в проектах девелопера в Санкт-Петербурге и еще 5 тыс. в Ленинградской области. Ежемесячно эти цифры растут.