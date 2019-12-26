Праздничный январь в Пушкинском районе

Жителей Пушкина и прилегающих к городу Царскосельских холмов в первом месяце года ждёт насыщенная культурная программа. Концерты и спектакли, лекции и экскурсии – каждый царскосёл от мала до велика найдёт для себя интересный досуг.

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Музеи-заповедники

В музее-заповеднике «Павловск» открылась выставка «Античные коллекции императрицы Марии Федоровны. К 260-летию со дня рождения» (6+). Супруга императора Павла, хозяйка Павловская Мария Фёдоровна обладала уникальной коллекцией античных древностей, в которую входили не только мраморные статуи и бюсты, но и предметы быта.

С 29 декабря по 9 января в музее-заповеднике «Павловск» проходит Арт-фестиваль «Зимний сказочный сад». Это завершающее событие цикла «Павловские сезоны – Времена года». Перед гостями парка словно оживут волшебные грезы, которые видят уснувшие до весны деревья. Сияющие декорации «Зимнего сказочного сада» будут радовать публику до конца зимних каникул (0+).

В декабре 2019 года в музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка «При свете восковых свечей». Экспозиция, посвященная художнику Михаилу Кирсанову, разместилась в музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате. В 1915-м живописец писал портреты Георгиевских кавалеров, до наших дней дошли 14 изображений. На торжественное открытие выставки в Ратной палате приезжали внучка художника. На выставке впервые представлены работы художника «Царицыно место при свете восковых свечей», «Вид от алтаря на входную дверь», «Богослужение в Феодоровском соборе в присутствии Николая II» (6+).

В Белой башне, расположенной в Александровском парке, состоятся Рождественские посиделки.

5 января в 11.00 и 14.00 самые маленькие посетители увидят игровой музыкальный спектакль «В гостях у Снегурочки» (0+).

8 января в 11.00 и 14.00 актриса Екатерина Тихонова в моноспектакле «Семь рождественских желаний» расскажет о традициях празднования Рождества (6+).

Музеи

Интерактивную программу для малышей с двух лет вместе с родителями подготовил музей-театр «Сказки Пушкина».

11 января 2020 года в 11.00 состоится представление «Перышко петушка золотого». Сказочница Машенька вместе с ребятами-гостями театра отправиться в волшебный край Лукоморье на поиски Золотого Петушка. На пути их ждут новые друзья и приключения. Живое пение дополнит общую картину сказочной истории.

12 января в 11.00 состоится премьера интерактивной программы «Колобок – румяный бок». Пословицы и поговорки, загадки, песенки-потешки помогают нашим малышам знакомиться с народным творчеством и открывать свои таланты.





18 января 2020 в 10.00 – показ спектакля «Кто сказал Мяу».

19 января 2020 в 11.00 – любимая малышами сказка «Три поросенка». Это поучительная история о трех веселых братцах Хилли, Билли и Вилли по мотивам известной английской сказки.

25 января 2020 в 10.00 – музей-театр «Сказки Пушкина» представит интерактивную программу «Кошкин дом» (0+).

Историко-литературный музей города Пушкина приглашает на выставку, посвященную почтовым открыткам по рисункам Елизаветы Меркурьевны Бём. Одна из первых русских женщин-художников работала в самых разных техниках изобразительного искусства – силуэте, акварели, стекле. Но наиболее известными стали художественные открытки, отпечатанные на основе ее рисунков в русском стиле. Героями её небольших композиций становились дети в простых деревенских одеждах или в парчовых боярских кафтанах и сарафанах, окружённые старинной утварью (6+).

Дом Молодежи

4 января в 18.00 в Доме молодёжи «Царскосельский» состоится премьера спектакля «Когда ангелы шутят». Он расскажет историю, случившеюся в Рождество (12+).

На «Новогодний парад сказок» ждут гостей 5 января в 12.00 (6+).

Юбилей легендарного «Шоу под дождем» Санкт-Петербургского театра танца «Искушение» отпразднуют 5 января в 19.00 (12+).

Новогодний мюзикл-детектив «Следствие ведёт Снеговик» начнётся 7 января в 12.00. В лавке-мастерской Деда Мороза трудятся Снеговик и Лиса: они готовят подарки к Новому году. А ещё они выполняют ответственное задание – берегут Волшебные часы, без которых Новый год никогда не наступит и желания ни у кого не смогут исполниться. Недоглядели сказочные герои и Волшебные часы пропали. Помощники Деда Мороза найдут вещественные доказательства и разоблачат преступника (0+).

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Любителей джаза квартет Аллы Туровской ждёт на концерт цикла TepperJazz 15 января в 19.00 (6+).

Эстрадное представление «Школа волшебников» для тех, кто верит в чудеса, начнётся в 12.00 19 января. Каждый гость праздника сможет обучиться мастерству иллюзий и на один день стать настоящим волшебником. Магия, и комические трюки, дом привидений, летающие шляпы, превращения и перевоплощения, управление светом и тьмой и много другое в веселом и познавательном спектакле! (0+).

Дом культуры

Новогодний Бал-Маскарад зажжёт свои огни 5 января в 15.00 в Доме культуры (6+).

Поэзия Петербургского Рождества – в Рождественской программе с эстрадным оркестром "Перезвоны" – 10 января в 19.00 (0+).

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Библиотеки

10 января в библиотеке на Красноселке откроется книжная выставка-ретроспектива "Русский характер", на которой будет представлена литература о блокаде (6+).

14 января в 12.00 в Центральной районной библиотеке им. Мамина-Сибиряка киноклуб приглашает на просмотр документального фильма о дипломате и создателе бессмертной пьесы «Горе от ума», откуда пошло множество крылатых выражений, Александре Грибоедове (6+).

16 января в 10.00 Центральная районная библиотека проводит игровую программу «Сказки из сундучка домовёнка Кузи». Состоится игра с русскими традициям по сказке Т.Александровой, просмотр мультфильма (6+).

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