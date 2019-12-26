На дорогах Петербурга уже чувствуются каникулы. Там, где этому не мешают ДТП

На дороги Петербурга постепенно приходят каникулы. Утром 26 декабря загруженность не дотянула до обычной «шестёрки». Сегодняшний максимум – 5 баллов. Сейчас и вовсе «зелёные» 3 балла. Отметим, что часто в предновогодние дни самым активным временем на дорогах против обыкновения оказываются дневные часы, а по утрам бывает затишье. Так, вчера днём средняя загруженность составила 5 баллов, что на 1 балл больше обычного.

Сегодня утром «Яндекс.Пробки» обнаружили несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного), Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (4 балла, что на 3 балла ниже обычного), Приморский проспект в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного). Необычно плотный трафик был отмечен только на одной магистрали – Софийская улица в центр (7 баллов, что на 3 балла выше обычного).

Как минимум первые три из пяти крупнейших пробок собрали аварии. Топ-5 пробок:





9:12, внешняя сторона КАД и Большой Обуховский мост (вантовый), 6,7 км, от поста ГИБДД до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час. «На вантовом утром буханку перевернули, спасатели, скорая была», – писали очевидцы в «ДТП и ЧП».

9:57, Витебский проспект, 5,9 км, от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы. Пробка продержалась 1 час 30 минут, затор там сохраняется до сих пор.

9:48, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

9:27, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 3,3 км, от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.

8:30, улица Руставели, Пискаревский проспект, 3,2 км, от Северного проспекта до Пискаревского путепровода. Пробка продержалась 30 минут.

Сообщений об авариях в соцсетях не очень много. На пересечении проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка столкнулись две машины, и одна из них ушла в сторону тротуара с ограждением, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Там же пишут про ДТП на Морской набережной у съезда с ЗСД. «Пора вернуть светофор», – считает автор поста.