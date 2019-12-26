Жителя Сосновой Поляны налетчики отвезли до банкомата, забрали сотни тысяч рублей. И проводили домой

Открыв двери троим неизветным, житель Красносельского района почувствовал себя героем криминального кино: мужчины избили его, натянули на глаза вязаную шапку, прокатили до банкомата и попросили снять деньги с карты.

По информации «Фонтанки», такой рассказ о ночных приключених гражданина Украины утром 25 декабря слушали петербургские правоохранители. Как сообщил им потерпевший, группа людей появилась на пороге его квартиры на 2-й Комсомольской улице, 6, накануне вечером. «Гости» нанесли хозяину несколько ударов, забрали мобильник и посадили в неизвестную машину. Остановились у торгового центра «Карусель» на Партизана Германа, 47, проводили до банкомата и попросили отдать 178 тысяч рублей. После продолжили привлекать средства с помощью онлайн-приложения на телефоне и перевели себе ещё 127 тысяч.

В дальнейшем незнакомцы вели себя крайне вежливо: довезли жертву до дома и скрылись. Пострадавший запомнил, что один из его обидчиков был одет в яркие жёлтые штаны, второй в коричневую куртку, приметы третьего – щетина, очень сильный акцент и проблемная кожа. Все они объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя с незаконным проникновением в жилище. По части 3 статьи 162 УК РФ грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.



