Дуэт клофелинщиков гастролировал в Петербурге. Денег лишились тайский ресторатор и областной бизнесмен

Одурманивающую тактику использовали воры в городе на Неве. Владельцев телефонов и карточек отправляли в мир сновидений, в реальности их счета обнулялись.

Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, в Петербурге раскрыта серия краж с использованием клофелина. Сильнодействующим препаратом опаивали своих жертв приезжие из Калининградской области. В деле числится четыре эпизода. Так, парочка наведалась в гости к тайскому ресторатору, из квартиры на Малой Конюшенной улице после их визита пропало почти 300 тысяч рублей. Также они зашли в гости к предпринимателю в деревне Аудио во Всеволожском районе Ленобласти и унесли с собой iPhone 6s, через мобильное приложение сняли с карт 207 тысяч рублей.

Еще двое пострадавших также лишились своих телефонов, но на их банковских счетах крупных сбережений не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенного нашли в хостеле на Лиговском проспекте, где квартировали 25-летняя калининградка и ее 26-летний кавалер. Там же хранились и запасы клофелина и феназепама. Дуэт разлучил арест.



