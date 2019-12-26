Таксист на Марата подкрался к трамваю в повороте. Тот снял металл с машины, как фольгу

Второе утро подряд в Петербурге водители легковых автомобилей прерывают трамвайное движение, не обращая внимания на габариты вагона в повороте.

Больше часа, с 8:27 до 9:30, трамваи стояли в центре города 26 декабря из-за неаккуратного таксиста. Он слишком близко подъехал к трамваю, поворачивавшему с улицы Марата в Свечной переулок, и попал под удар задней правой части, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс». Никто не пострадал.

Металл с водительской двери автомобиля сняло, как фольгу. Он остался висеть на бампере трамвая, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Не зря же пишут про вылет 1,5 метра», – отмечают в комментариях.





Стояли не только трамваи в обе стороны, но и автомобили. «Со стороны Невского машины ещё нормально движутся, а со стороны Разъезжей до Свечного пробка – много машин припарковано у обочины, все сбились в одну полосу», – писали в «ДТП и ЧП».

Прошлым утром похожие ДТП произошли на одной магистрали на севере Петербурга: сначала на проспекте Энгельса, а затем на продолжающем его Большом Сампсониевском.



