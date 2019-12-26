СМИ: Правительство обсуждает отмену НДФЛ для малоимущих и повышение ставки до 16 процентов

В правительстве прошло совещание о введении вычета по налогу на доход физлиц (НДФЛ) и отмены этого налога для малоимущих россиян. Обсуждение состоялось у главы администрации президента Антона Вайно, выяснила 26 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал изданию, что речь может идти не просто о снижении налога для малоимущих. В качестве одной из мер предлагается вычет из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех работающих граждан при повышении общей ставки НДФЛ до 16%. Реформа будет стоить региональным бюджетам, в которые перечисляется НДФЛ, 1 -1,5 трлн рублей.

Сторонники реформы рассчитывают, что он поможет сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счет роста доходов. Эксперты считают предложение о налоговом вычете для всех неэффективным, поскольку, по их мнению, богатые люди не заметят льготы, а бедных угнетает не НДФЛ, а рост цен и повышение НДС.

В ноябре с идеей отмены НДФЛ для малоимущих выступил глава ВТБ Андрей Костин: он заявил, что подобная мера может «решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами». Идею в целом поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, но с ремаркой, что «надо все просчитать и не скатываться к популизму». На прошлой неделе в пользу отмены НДФЛ для малоимущих высказался и министр экономики Максим Орешкин.





Премьер-министр Дмитрий Медведев называл тему установления критериев минимального дохода, не облагаемого налогом, «очень чувствительной». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу «пока нет ни позиции, ни решений».