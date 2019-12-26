Петербуржцы дают отпор разбойникам, несмотря на пистолеты и ножи

За сутки сразу двое налётчиков в Северной столице напали не на тех. Похищение женской сумочки и демонстрация ножа для одного из них закончилось борьбой с неравнодушным прохожим, а угрозы сразу тремя видами оружия не помогли второму запугать администратора у кассы.

Как стало известно «Фонтанке», утром 25 декабря на улице Чудновского, 10, петербуржец остановил и обезвредил мужчину, который несколькими минутами ранее отобрал сумку с деньгами, документами и телефоном у прохожей. Начальник смены ГУП «Горэлектротранс» безропотно отдала вещи: разбойник показал ей нож. Однако этот метод не помог ему в общении с заступником потерпевшей: мужчина задержал похитителя и передал его правоохранителям.

Около 22.30 не повезло профессионалу в Центральном районе: неизвестный с пистолетом, электрошокером и аэрозольным баллоном зашёл в салон сотовой связи «Телемаркет» на Лиговском проспекте, 68, но не сумел впечатлить администратора и забрать деньги из кассы. Женщина нажала тревожную кнопку и начала сопротивляться. Налётчик активности испугался и скрылся. По дороге потерял сигнальный пистолет, куртку, кепку, медицинскую маску, электрошокер и 4000 рублей. Полицейские Центрального района разглядели на камерах его лицо и приехали домой к подозреваемому. Осмотрев квартиру и машину 40-летнего мужчины на Кондратьевском, 68, обнаружили целый арсенал: пистолет, патроны, автомат и 5 пластиковых магазинов к нему, а также штык-нож, бейсбольную биту и ножи. В багажнике на крыше его Great Wall лежали два муляжа гранаты. Любителя оружия и чужих денег доставили в участок. За кражу и разбой он уже был судим.



