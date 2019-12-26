Пенсионер МВД «предупредил» о взрывчатке на Комендантском. Бдительность грозит уголовным делом

Петербург накануне отдохнул от массового заминирования. Однако совсем без угроз не обошлось: полицейских потревожил свой же человек.

По данным «Фонтанки», «рождественское перемирие», словно объявленное 25 декабря анонимными нарушителями спокойствия, все же было нарушено звонком на телефон «112». Звонивший сообщал, что скоро взлетит на воздух квартира на Комендантском проспекте, 13, корпус 1. Телефонный террорист не соблюдал никаких мер конспирации: докладывал о скором теракте он по личному мобильному телефону. Не прошло полутора часов, как участковый был «в гостях» на Комендантском, 18. Там пришлось выписывать протокол нетрезвому бывшему коллеге — 44-летнему пенсионеру МВД. Но, возможно, одним протоколом петербуржец не отделается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



