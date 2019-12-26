«Ведьмаку заплатит чеканной монетой». Анонимные минёры вернулись в Петербург после просмотра нового сериала от Netflix

После перерыва в сутки анонимные минёры снова взялись за своё. Об эвакуации в Петродворцовом, Колпинском и Октябрьском судах сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 26 декабря.

На электронную почту судов пришло письмо от уже знакомого по предыдущим рассылкам пользователя «Винтовка — это праздник». В послании говорится об угрозе взрыва. В тревожный список также включены более 10 вузов.

Заканчивается письмо отсылкой к православному предпринимателю Константину Малофееву и новому сериалу от Netflix «Ведьмак». «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканной монетой», — пишут анонимы.

После месячной бомбардировки судов, вузов, школ и социальных учреждений электронными письмами о заложенной бомбе минёры ушли на покой. Досталось только ТЦ «Лигов». Петербург прожил без массовых эвакуаций всего сутки.

UPD. К 10 утра эвакуированы также Петроградский, Куйбышевский, Сестрорецкий и Красносельский суды.



