В Приморье мальчик случайно застрелил четырехлетнюю сестру

В Приморье маленькая девочка погибла во время игры с оружием. Старший брат случайно застрелил сестру.

Подробности сообщает 26 декабря региональный Следственный комитет. Инцидент произошел накануне в Дальнереченске. Отец детей оставил без присмотра охотничье ружье, которое заинтересовало его сына. Мальчик взял оружие в руки и случайно выстрелил в живот своей четырехлетней сестре. От полученного ранения девочка скончалась на месте. Возраст ее брата не уточняется.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отцу предстоит ответить за небрежное хранение оружия.



