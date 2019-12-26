Как не надо заряжать смартфон. Специалисты назвали основную ошибку

Ресурс батареи смартфона медленнее сокращается при уровне заряда в 30–50%, поэтому держать его подключенным к сети, когда он заряжен полностью, не стоит. Об этом пишет 26 декабря РИА «Новости».

Оставляя телефон на зарядке на ночь и не отключая после достижения 100% ёмкости аккумулятора, вы сокращаете его ресурс, рассказал директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте изданию Business Insider. По его словам, можно подключить телефон к электричеству, например, утром. При этом, как отмечают другие эксперты, не обязательно до 100%: зарядка под завязку, как и полная разрядка, сокращают срок службы аккумулятора.

Литий-ионные аккумуляторы подвержены старению из-за изменения химического состава, поэтому срок их службы ограничен. Однако бережное отношение к батарее не столь важно, если вы меняете гаджет каждые два года или чаще, замечает Business Insider.







