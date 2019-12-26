Перед Новым годом в Петербурге жгут автомобили. За два дня сгорели уже три машины

Три автомобиля подожгли в Петербурге за последние двое суток. Огню предали недорогой транспорт, а чтобы не погасло, использовали матрас.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 26 декабря, накануне около часа ночи на номер «112» позвонила горожанка и рассказала о воспламенившемся в её дворе автомобиле. Припаркованный у 19-го дома на бульваре Трудящихся в Колпино «Форд Фокус» потушили, транспорт выгорел частично. Пострадавших нет.

Автомобиль принадлежит 29-летнему директору компании, специализирующейся на благоустройстве внутридомовых территорий. Полицейские изучили записи с камеры видеонаблюдения. В кадр попали два убегающих человека. У повреждённого «Форда» нашли пластиковую бутылку и крышку.

Накануне также частично сгорел «Киа Сид» на Камышовой улице. Автомобилем владеет 33-летний бухгалтер в компании, занимающейся реставрацией исторических зданий. Неизвестные подожгли легковушку при помощи матраса.





24 декабря на Каменноостровском проспекте сгорел Mercedes ML. Принадлежащий 57-летней пенсионерке автомобиль до этого атаковали синей краской. По одной из версий, так соседи могли отомстить за бибикающую сигнализацию.