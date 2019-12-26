Не по-соседски. Полиция пришла за «водопроводчиком» со шприцем, лишившим петербурженку полумиллиона

Сотрудники уголовного розыска и Красногвардейского УМВД раскрыли разбойное нападение на жительницу Ржевки, у которой «водопроводчик» после некоего укола забрал полмиллиона рублей. Полиция считает, что налетчика в квартиру к пенсионерке привела соседка.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 25 декабря люди в форме пришли за 40-летней Анастасией Малышевой. По мнению следствия, именно петербурженка организовала разбойное нападение на свою соседку, у которой, как она знала, есть дома деньги. Сценарий реализовывал друг — 35-летний Николай Лаптев, такой же безработный, как сама Анастасия. Именно Лаптев, уверена полиция, днем 20 декабря позвонил в дверь квартиры на проспекте Наставников, 45, корпус 1, и представился водопроводчиком. 63-летняя хозяйка поверила этому и впустила его. Она получила удар гаечным ключом, также, как ранее сообщала «Фонтанка», в помещении нашли шприц — возможно, на нее воздействовали каким-то веществом. Обшарив квартиру, незваный гость нашел 500 тысяч рублей и ретировался. Заметая следы, он открыл кран с кипятком. Позже хозяйку найдут избитую, с ожогами, в шоковом состоянии.

У Малышевой при обыске нашли непотраченные еще 120 тысяч, у Лаптева — наркотик. Оба задержаны на двое суток. Ранее они уже имели проблемы с законом: женщина — из-за запрещенных веществ, мужчина — за то же, а также за вред здоровью при превышении самообороны.



