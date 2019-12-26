В «Гражданских самолётах Сухого» рассказали, зачем Sukhoi SuperJet дважды слетал в Финляндию без посадки

Пассажирский лайнер Sukhoi SuperJet прошёл испытания системы цифровой адресной связи, которая будет обязательная для допуска к полётам в Европе с февраля 2020 года.

Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, самолёт, принадлежащий компании «Гражданские самолёты Сухого», дважды за последние две недели летал через Петербург в Финляндию, где, развернувшись, возвращался обратно в Москву. Рейсы совершались 11 и 24 декабря.

«Действительно, самолет SSJ100 заходил в воздушное пространство Финляндии, как в одно из государств Европейского союза, в рамках испытаний в реальных условиях эксплуатации системы цифровой адресной связи между авиадиспетчером и пилотом – ATN. Испытания пройдены успешно», – пояснили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Гражданские самолёты Сухого».

По требованиям европейских авиационных властей с 5 февраля 2020 года для полетов в воздушном пространстве Европы выше 285 эшелона будут допущены воздушные суда, оснащенные системой ATN.





В Финляндии расположен ближайший ATN-сервис к городу Жуковскому, где базируется летно-испытательный комплекс «Гражданских самолетов Сухого», поэтому это направление и выбрали для тестовых полётов в Европу.

Aeronautical Telecommunication Network (ATN) – это автоматическая система обмена данными между самолетом и наземными службами управления воздушным движением с помощью кодов-шаблонов. Она упрощает работу лётного экипажа во время пилотирования, экономит время и вычищает эфир, поскольку коммуникация осуществляется через выделенный канал связи между диспетчером и конкретным судном.

Программное обеспечение было закуплено в Европе — в России своей системы для канала цифровой связи между диспетчером и пилотом с помощью спутниковой связи нет. Во сколько обошлась инсталляция системы ATN и её адаптация, в компании не раскрывают.

Ранее сообщалось, что Минпромторг собирается потратить еще 15 миллиардов рублей на разработку нового самолета Sukhoi Superjet New с максимальным импортозамещением.