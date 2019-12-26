«Мало сплю». Путин во время хоккейного матча рассказал про недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время мало спал.

Во время перерыва между периодами матча бизнесмен Геннадий Тимченко отметил, что Путин много работает и устает, посоветовав побольше времени уделять тренировкам, пишет 26 декабря РИА Новости. «Мало спал — четыре-пять часов. Маловато», — ответил Путин.

Матч прошел накануне вечером. В одной команде с Путиным сыграли министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов. Среди их оппонентов были, в частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

Матч завершился со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент.



