WP: Киберкомандование США подготовило операцию против российской элиты. Тронут не всех

Операцию против российской политической и экономической элиты подготовило киберкомандование в США в случае вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года. Об этом 26 декабря сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о представителях российского руководства. Также предполагается искать разногласия между людьми из российской элиты, в чем киберкомандованию помогут ЦРУ и Государственный департамент. Издание отмечает, что президента России Владимира Путина эта операция не затронет, потому что такой шаг «был бы слишком провокационным».

Операция готовится после секретного доклада американской разведки, в котором говорится, что Россия руками хакеров пытается усиливать разногласия среди американцев и обострять противоречия в обществе.

Washington Post добавляет, что определенные меры киберкомандование США уже приняло. В частности, речь идет об атаке так называемых троллей, которые в соцсетях действовали от имени американских граждан. В Вашингтоне уверены, что они действуют по заданию российского «Агентства интернет-исследований».



