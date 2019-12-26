WP: Киберкомандование США подготовило операцию против российской элиты. Тронут не всех
Операцию против российской политической и экономической элиты подготовило киберкомандование в США в случае вмешательства хакеров в президентские выборы 2020 года. Об этом 26 декабря сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Как рассказали собеседники издания, речь может идти о получении доступа и использовании конфиденциальной информации о представителях российского руководства. Также предполагается искать разногласия между людьми из российской элиты, в чем киберкомандованию помогут ЦРУ и Государственный департамент. Издание отмечает, что президента России Владимира Путина эта операция не затронет, потому что такой шаг «был бы слишком провокационным».
Операция готовится после секретного доклада американской разведки, в котором говорится, что Россия руками хакеров пытается усиливать разногласия среди американцев и обострять противоречия в обществе.
Washington Post добавляет, что определенные меры киберкомандование США уже приняло. В частности, речь идет об атаке так называемых троллей, которые в соцсетях действовали от имени американских граждан. В Вашингтоне уверены, что они действуют по заданию российского «Агентства интернет-исследований».
Справка:
После президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.
Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогу расследования не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей - «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
29 мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку и распускает свою группу. Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы и не было никакого сговора с Трампом.