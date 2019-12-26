К выходным в Петербурге ожидается устойчивый минус и снег

В Санкт-Петербурге начинает холодать, атмосферное давление повышается. К выходным синоптики обещают устойчивый минус и снегопады.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 26 декабря, ещё будет относительно тепло – плюс 1-3 градуса. Местами возможен небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер – северо-западный слабый.

27 декабря синоптики прогнозируют уже до минус 2 градусов, а в субботу, 28-го, – 2-4 градуса мороза, местами небольшой снег.





Пока Петербурга оставался под влиянием циклонического вихря, температурный режим на 8-9 градусов превышал средние многолетние показатели, отмечал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.



