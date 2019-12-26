На Большевиков «Мерседес», оттолкнувшись от «КИА», закрутился, пробил ограждение и ударил встречное авто

Сложное по конфигурации ДТП произошло поздно вечером 25 декабря на проспекте Большевиков, у пересечения с улицей Тельмана. Его участники оказались и на встречных полосах, и на разделительном газоне, а «вишенкой на торте» выступают «Жигули», которые, по словам автовладельца, чудом избежали аварии, хотя и потеряли способность передвигаться самостоятельно.

Сначала «Мерседес» столкнулся с «КИА», рассказывает Полина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «КИА» осталась на перекрёстке, а «Мерседес» закрутило и боком понесло по Большевиков, он вылетел на разделительный газон, пробил ограждение и остановился в «бочине» белого «Рено Логана». «От этой маленькой «КИА» «Мерс» крутился метров так сто», – добавляет Павел.

Дмитрий тоже видел ДТП. Он ехал на «Жигулях», и машина сломалась как раз в том месте, где через несколько минут «Мерседес» остановил «Логан». Дмитрий же успел оттолкать свой автомобиль к обочине и тем сама, как он считает, спас его.





Судя по кадрам и рассказам очевидцев, обошлось без серьёзных травм. Точные обстоятельства ДТП выясняются.



