В России меняются правила регистрации автомобилей. Салоны будут выдавать номера, прекращается путаница с кодами регионов

Дилеры смогут выдавать номера в автосалонах с 1 января 2020 года. Постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишкт 26 декабря «Коммерсантъ».

Документ также предполагает прекращение путаницы с кодами региона, а также запрет россиянам до 16 лет владеть транспортными средствами.

Как пишет издание, свидетельство о регистрации транспортного средства и номера смогут предоставлять компании, получившие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД. В дилерских центрах появится специальный сотрудник, который будет осматривать автомобиль, проверять документы и владельца, после чего передавать результаты в подразделение ГИБДД через портал госуслуг. После этого инспекция примет решение о допуске автомобиля к движению. Максимальная стоимость услуги составит 500 рублей.

Также, продолжает «Коммерсантъ», постановление возвращает прежнюю систему привязки кода региона на номере к месту регистрации владельца. Транзитные номера останутся только для тех случаев, когда машину снимают с регистрации в России для того, чтобы вывезти и продать за рубежом. Кроме того, с января будет запрещено регистрировать транспортные средства на лиц младше 16 лет.

Сами дилеры предполагают, что вступление закона в силу все же будет отложено, поскольку не до конца готовы правовая и техническая базы, а на организацию соответствующих процессов потребуется определенное время.



