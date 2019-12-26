В России в 2020 году вырастут тарифы ЖКХ. В первом полугодии стоимость услуг поднимать не будут

Плата за коммунальные услуги увеличится в России с 2020 года. Рост начнется с июня и составит в среднем 4 процента.

В первом полугодии индексацию проводить не будут, затем тарифы будут индексировать раз в год из-за инфляции, сообщают 26 декабря «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В конце октября правительство утвердило пределы повышения платы за услуги ЖКХ в 2020 году. Согласно распоряжению кабмина, во втором полугодии тариф в Москве возрастет более чем на 5%, а Московской области — на 4,1%.

Наибольшая индексация предусмотрена для Чечни (6,5%), а наименьшая будет в Ненецком автономном округе (2,4%).





«Фонтанка» рассказывала о тарифных планах Смольного на 2020 год. В целом стоимость «коммуналки» увеличится во втором полугодии не более чем на 3,5%. Ранее федеральное правительство установило для Петербурга планку в 3,8%.

Средний платеж с июля составит примерно 2054 рубля. Заметнее всего подорожает электричество – на 4,9% (или на 5,2%, если дом с электроплитами). Большая часть услуг должны вырасти на 3%, в том числе горячая и холодная вода, а также отопление.