Глава Минэнерго: "Северный поток – 2" достроят независимо от санкций

Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью РБК.

"Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", – заявил он.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", уже приостановила работу.

"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", – добавил Новак.



