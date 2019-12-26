Глава Минэнерго: "Северный поток – 2" достроят независимо от санкций
Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен независимо от санкций, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью РБК.
"Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы", – заявил он.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", уже приостановила работу.
"Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы", – добавил Новак.
Справка:
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Теперь реальным сроком пуска магистрали считают середину следующего года.