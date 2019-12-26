Команда Путина победила со счетом 8:5 в матче Ночной хоккейной лиги

Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился поздно вечером в среду со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

В перерыве между периодами игры Путин пообщался с участниками матча за чаепитием в помещении кафе у ледовой площадки и поздравил с днём рождения олимпийского чемпиона Виталия Прохорова. После завершения товарищеского поединка глава государства традиционно сфотографировался с игроками обеих команд.



