Глава ФТС прокомментировал дело против таможенного генерала Кизлыка

Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин пообещал продолжить борьбу с коррупцией в ведомстве. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24», комментируя дело о злоупотреблении полномочиями против сотрудников ФТС.

«Могу сказать, и я об этом говорил не однократно, что, с таким явлением как коррупция федеральной таможенный службы боролись и будут бороться. Не взирая на чины, звания, должностные положения и на то что, конечно, это удары по нашей имиджевой составляющей», — сказал глава ФТС.

Булавин рассказал, что два года назад ФТС создала комиссию по профилактике коррупционных правонарушений. «Оценивая сегодня деятельность комиссии можно сказать, что они работают достаточно эффективно, может быть им не хватает какой-то прицельности», — отметил он.

«Фонтанке» стали известны подробности уголовного дела высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. К аресту генерала Александра Кизлыка и его подчиненных привела, по версии, следствия, круговая порука.

Басманный суд Москвы 25 декабря отправил в СИЗО заместителя начальника Внуковской таможни 50-летнего Константина Мишина и замначальника Домододевской таможни 39-летнего Юрия Черкашина. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно – следовании негласным распоряжениям руководителя Управления таможенных расследований и дознания ФТС (УТРД) Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро.



