Сирия готовит иск против США за разграбление нефтяных запасов страны

Сирия готовит иск против США за разграбление нефтяных запасов страны, заявила в среду советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

"Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР", – заявила Шаабан, добавив, что сирийская территория и сирийские нефтяные месторождения будут освобождены от американского и другого присутствия.

"Мы готовим досье для подачи иска против Вашингтона за разграбление сирийской нефти", – уточнила Шаабан.

16 декабря президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты продают турецкой стороне нефть, захваченную на сирийских месторождениях.





3 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что американцы взяли под свой контроль месторождения нефти в арабской республике, чтобы бороться с запрещенным на территории РФ ИГ.

Ранее Министерство обороны России поделилось своим видением того, зачем американцы находятся около залежей нефти в арабской республике. «Сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», – сообщило ведомство. Ежемесячную выручку от продажи сирийской нефти российское Минобороны оценивает в 30 миллионов долларов.