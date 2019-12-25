Хакеров, которых под суд отправила убитая следователь Шишкина, приговорили к реальным срокам

За мошенничество на 17 млн рублей Басманный районный суд Москвы отправил в колонию трёх хакеров. В материалы дела их фамилии вписывала убитая следователь Евгения Шишкина.

О приговоре 25 декабря сообщает ТАСС. Больше всех получил Максим Матюшев из Кингисеппа, его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Андрей Жданов из Новосибирска получил на полгода меньше. К 10 годам приговорён москвич Кирилл Кулабухов.

Сроки сформированы двумя статьями УК РФ – мошенничество в сфере компьютерной информации и участие в преступном сообществе. Организовал его, по версии следствия, петербуржец Ярослав Сумбаев. Все вместе хакеры взламывали базы данных и получали доступ к личным кабинетам корпоративных клиентов на сайтах организаций, которые продают билеты на поезда и самолёты. Купленное несли в кассы с помощью нанятых через даркнет подставных «пассажиров». Они возвращали билеты и якобы несли Сумбаеву наличные. В деле 67 подобных эпизодов, хакеры обманули больше 30 компаний, ущерб около 17 млн рублей.

Уголовное дело расследовала Евгения Шишкина, в октябре прошлого года ее застрелил 19-летний студент медицинского вуза Абдулазиз Абдулазизов, он признался в убийстве.

Заказчиком и организатором следствие считает Сумбаева. Он сбежал из страны во время расследования дела хакеров, но в ноябре 2018 года был задержан в Тбилиси и вскоре экстрадирован в Россию. Себя он называл «Хулиган из Питера».



