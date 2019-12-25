Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом

«Фонтанке» стали известны подробности уголовного дела высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. К аресту генерала Александра Кизлыка и его подчиненных привела, по версии, следствия, круговая порука.

Басманный суд Москвы 25 декабря отправил в СИЗО заместителя начальника Внуковской таможни 50-летнего Константина Мишина и замначальника Домододевской таможни 39-летнего Юрия Черкашина. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, а именно – следовании негласным распоряжениям руководителя Управления таможенных расследований и дознания ФТС (УТРД) Александра Кизлыка и его зама Алексея Серебро.

В июле 2018 года житель Москвы Степанов зарегистрировался на рейс из Внуково в черногорский Тиват. В зале международного вылета он прошел через зеленый коридор, имея при себе 324 тысячи евро. Степанова остановил таможенный инспектор. Валюту – за исключением эквивалента разрешенных к вывозу 10 тысяч долларов – изъяли, пассажира с рейса сняли.

Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.





Служебное благополучие Кизлыка и Серебро находилось отчасти в руках Листопада. Он надзирает за Внуковской таможней, может влиять на оценку работы таможенников, инициировать вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности, отменять постановления. На просьбу Листопада, считает следствие, генерал Кизлык и полковник Серебро откликнулись. Замначальника Внуковской таможни Мишин получил соответствующее указание, Степанова оштрафовали на 5,8 млн рублей, валюту вернули.

Следственное управление транспортной полиции по Центральному федеральному округу лишь к лету 2019 года возбудило уголовное дело по статье 200.1 УК «Контрабанда наличности» в отношении пассажира. Его могли приговорить к штрафу до 15-кратной суммы, то есть более 300 млн рублей, или отправить в колонию на четыре года.

До приговора не дошло. В Хорошевском суде представитель полиции заявил ходатайство о прекращении дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры не возражал, Степанов – тем более. Судебный штраф составил 50 тысяч рублей.

В июне 2019 года в аэропорту «Домодедово» задержали жену посла России в Кении Дмитрия Максимычева. Она везла с собой почти 42 тысячи долларов. Дипломат работает в должности полтора года, ранее был заместителем постпреда России при ООН.

Изъятые деньги фактически могли принадлежать послу. Участие супруги в перевозке освобождало от необходимости декларировать и, следовательно, объяснять происхождение долларов.

Через пару дней к начальнику УТРД Кизлыку обратился бывший глава управления таможенного сотрудничества ФТС Сергей Коноваленко, попросив, как считает следствие, минимизировать последствия для жены дипломата.

Кизляк желал расположить к себе Максимычева, уверены в СК, чтобы заручиться связями на будущее. Генерал дал устное указание замначальника Домодедовской таможни Черкашину вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Эту волю исполнил дознаватель по особо важным делам 41-летний Андрей Шурыгин. Его тоже подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня он отправлен под домашний арест.





В октябре 2019 года в отношении жены Максимычева возбуждено уголовное дело по контрабанде наличности.

В суде следствие оперирует данными прослушки. За сотрудниками ФТС наблюдали в их служебных кабинетах.