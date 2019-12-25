Путин пошел поиграть в хоккей на Красную площадь

Вечер среды глава государства решил посвятить спорту.

В эти минуты президент РФ Владимир Путин принимает участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который начался на катке на Красной площади.

Президент России традиционно вышел на лет под 11 номером. Вместе с ним в команде в форме красных цветов выступают министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и др. Команда соперников играет в белой форме, в ее составе, в частности, тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и др.

В прошлом году аналогичный товарищеский хоккейный матч на Красной площади с участием Путина состоялся 29 декабря.



