ВМС Китая испытали баллистическую ракету, способную поразить любую точку в США

ВМС Китая испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, которая способна поразить цель в любой точке США. Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Threat to world peace": China tests of sub-launched missile capable to hitting entire U.S. with nuclear warheadhttps://t.co/NZm7ufx432 pic.twitter.com/i52vcekGKX — The Washington Times (@WashTimes) 25 декабря 2019 г.

Газета уточняет, что испытания прошли в минувшее воскресенье, 22 декабря, в Бохайском заливе в северо-западной части Желтого моря. По словам собеседников издания, американские разведывательные спутники следили за маневрами.





Пуск состоялся на фоне опасений Китая по поводу запуска КНДР аналогичной ракеты большой дальности. Другие подробности учений не раскрываются.

По мнению отставного капитана американских ВМС Джеймса Фанелла, эти маневры говорят о намерении Пекина держать США "под угрозой ядерного шантажа".

Как пишет The Washington Times, прошедшие испытания стали как минимум четвертым запуском JL-3 за последние два года.