Путин уволил ряд старших офицеров силовых ведомств, в том числе, начальника петербургского университета МЧС

Ряд руководящих сотрудников региональных и профильных подразделений Следственного комитета РФ (СКР), МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и МЧС лишились своих постов указом президента Владимира Путина, опубликованного вечером 25 декабря на портале правовой информации.

Согласно указу, освобождены от должностей начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, первый замглавы управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, замначальника ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов, начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов, замруководителя главка криминалистики СКР Сергей Рябов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

Этим же указом назначены новые начальники управлений МВД по Архангельской (Леонид Коломийц), Тюменской (Александр Прядко) областям, а также прокуроры Алтая (Анатолий Богданчиков), Воронежской области (Александр Гулягин), Ставропольского края (Александр Лоренц), Северной Осетии (Александр Морозов), Томской области (Александр Семенов), а также заместители начальников двух управлений СКР и главка МЧС.



