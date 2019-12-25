Президент РФ поручил возродить в стране производство документальных фильмов

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ, говорится в перечне поручений главы государсва,опубликованном вечером 25 декабря на сайте Кремля.

"Разработать во взаимодействии с кинематографическим сообществом и представить предложения по возрождению в РФ государственного производства документальных и научно-популярных фильмов, в том числе с использованием имущества киностудий, находящегося в собственности РФ... Предусмотреть при создаваемом постоянно действующем образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида" строительство учебной киностудии", – говорится в перечне поручений.

Доклад необходимо представить до 30 марта 2020 года, ответственный – премьер-министр России.

Поручения даны после прошедшей в октябре встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.



